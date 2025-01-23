Як наголосив головнокомандувач ЗСУ, усі негативні моменти та труднощі, які виникли під час розгортання цієї бригади, проаналізовані і зроблені висновки.

155 окрема механізована бригада (155 ОМБр) ім. Анни Київської, яка після проходження навчання за кордоном, не доїхавши до фронту, розвалилася, тепер набуває визначених бойових спроможностей.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соцмережі, під час роботи на командних пунктах на Покровському напрямку заслухав командирів бригад щодо особливостей ведення бойових дій.

При цьому, особливу увагу було приділено 155 ОМБр. "Бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей. Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані, зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців", - повідомив Сирський.

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Окремо він подякував міжнародним партнерам, зокрема Франції, яка була першою країною, що відгукнулася на прохання створити механізовану бригаду та виконала всі взяті на себе зобов’язання щодо підготовки і оснащення вищезазначеної військової частини.

Скандал навколо 155 ОМБр

Українське командування підсилює війська у Покровську, на який націлилися росіяни. Однак 155-а механізована бригада, яка мала відіграти в цьому важливу роль, почала розвалюватися, не доїхавши до фронту. Ця бригада є однією з небагатьох у ЗСУ, яка має на озброєнні німецькі танки "Леопард 2" та французькі гаубиці "Цезар". Номінально в штаті бригади мало б бути понад 5800 військових, що зробило б її однією з найбільших у ЗСУ. Але, близько 1700 військовослужбовців самовільно залишили бригаду, коли протягом 9 місяців вона проходила підготовку в Україні, Польщі та Франції.

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