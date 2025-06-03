Путін опинився в глухому куті, адже в Україні немає порівнянних об’єктів, які можна знищити без пекельних жертв серед цивільних.

Дрони атакували серце російської авіації - бази зі стратегічними бомбардувальниками, здатними нести ядерну зброю. Це була одна з найзухваліших операцій за час повномасштабної війни, пише The Washington Post.

Знищено десяти літаків, включно з моделями А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160 — стратегічними бомбардувальниками, які використовувалися для нічних атак на Україну.

"Ця операція повністю змінює сприйняття реальності — як у Росії, так і в усьому світі. Наші вороги тепер змушені визнати, що українські розвідувальні служби здатні проникати навіть у найзахищеніші об'єкти", — заявив депутат та військовий Роман Костенко.

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Аналітики зазначають, що цей удар значно послаблює здатність Росії запускати крилаті ракети по Україні, змушуючи Москву зміщувати ресурси на захист своєї авіації. Втім, як зазначають західні експерти, у РФ ще залишається достатньо літаків для продовження ударів.

Колишній міністр оборони Олексій Резніков нагадав, що Україна колись передала Росії ці бомбардувальники в рамках угоди про ядерне роззброєння.

"1 червня 2025 року Україна почала вилучати ці самі літаки з одного з головних гарантів меморандуму", — заявив він, назвавши це "формою військово-правових санкцій".

Один з українських ексчиновників описав удар як "величезний поштовх" для суспільства та солдатів, який зміцнює позиції Києва проти будь-яких компромісів із Москвою:

"Ми менш схильні до компромісу найближчим часом. І якась форма компромісу, здається, є єдиним способом зупинити або призупинити війну".

Тим не менш, додав він, напад різко покращив репутацію СБУ та "заслуговує на те, щоб бути описаним у підручниках з історії".

Російський політолог Володимир Пастухов вважає, що Путін опинився в глухому куті: "В Україні немає порівнянних об’єктів, які можна знищити без пекельних жертв серед цивільних".

Операція "Павутина" - останні новини

Операція "Павутина" — це масштабна спецоперація Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР), реалізована 1 червня 2025 року. У ході операції було завдано ударів дронами по щонайменше п’яти російських аеродромах у глибокому тилу РФ. Для цього FPV-дрони з вибухівкою були контрабандно ввезені до Росії, замасковані у вантажівках і під дахами будинків, а потім дистанційно запущені.

Як повідомляв УНІАН, рперація Служби безпеки України "Павутина" викликала у Кремлі гнів і тривогу, оскільки продемонструвала вразливість російського "ядерного" повітряного флоту.

Ураження бойових літаків може збентежити оточення кремлівського правителя Путіна, але не похитне військові цілі РФ. Співрозмовники заявили, що операція нібито не вплине на темпи ракетних ударів по Україні, оскільки для цього треба мати лише декілька таких бомбардувальників.

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