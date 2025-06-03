Окупанти вважали, що авіабази у глибині РФ перебувають поза загрозою.

Операція Служби безпеки України "Павутина" викликала у Кремлі гнів і тривогу, оскільки продемонструвала вразливість російського "ядерного" повітряного флоту.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на близьких до кремлівських високопосадовців людей. На думку видання, ураження бойових літаків може збентежити оточення кремлівського правителя Путіна, але не похитне військові цілі РФ. Співрозмовники заявили, що операція нібито не вплине на темпи ракетних ударів по Україні, оскільки для цього треба мати лише декілька таких бомбардувальників:

"Але рейд глибокого проникнення був прямим ударом по повітряних засобах, включаючи бомбардувальники Ту-160, Ту-95 і Ту-22 М3, які довгий час вважалися менш вразливими до атак, ніж сухопутні і військово-морські сили, які зазнали більших втрат".

Близька до Кремля людина оцінила кількість уражених літаків приблизно в 10. Один із західних високопосадовців сказав журналістам, що під час "Павутини" було пошкоджено чи знищено щонайменше сім Ту-95 та чотири Ту-22.

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Інший європейський дипломат сказав, що ця атака успішно підняла моральний дух українців. А чиновник з США запевнив, що адміністрація президента Дональда Трампа не знала про підготовку до цієї операції.

Реакція Росії на операцію "Павутина"

Після масштабної операції Служби безпеки України, яка призвела до значних втрат у стратегічній авіації Росії, офіційна реакція Кремля була стриманою. Російські державні ЗМІ намагалися зменшити значення атаки, не надаючи детальної інформації про масштаби пошкоджень.

Повідомлялося, що внаслідок операції було знищено або пошкоджено щонайменше 41 стратегічний бомбардувальник, включаючи моделі Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це становить приблизно 34% стратегічного бомбардувального флоту Росії, що є суттєвим ударом по її обороноздатності .

Ця масштабна атака викликала внутрішню критику в Росії щодо безпеки військових об'єктів та ефективності протиповітряної оборони. Деякі російські військові експерти визнали необхідність перегляду стратегій захисту та модернізації систем ППО.

Загалом, операція СБУ стала серйозним викликом для російської військової машини, продемонструвавши вразливість стратегічних об'єктів навіть у глибокому тилу.

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