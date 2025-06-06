Окупанти вже мають проблеми з реалізацією військових програм.

Заміна стратегічних бомбардувальників, які були уражені під час спецоперації Служби безпеки України "Павутина", забере у Російської Федерації роки та ще більше затримає її програму модернізації.

Про це пише Reuters, посилаючись на західних експертів з військової авіації. Два американських чиновники розповіли агентству, що Сполучені Штати Америки оцінили втрати авіації РФ наступним чином: уражено до 20 військових літаків, ще близько 10 - знищені.

Хоча в Росії запевняють, що зможуть все відремонтувати, провоєнні блогери пишуть про знищення або серйозні пошкодження близько десятка літаків. Вони звинувачують російське командування у недбалості.

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Аналітики кажуть, що знищення цих літаків не матиме серйозного впливу на ядерні ударні можливості Росії, оскільки ті значною мірою складаються з ракет наземного та підводного базування. Водночас експерт з авіації лондонського аналітичного центру RUSI Джастін Бронк зазначає, що Росія використовувала бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 не лише для масованих обстрілів України, а й для патрулювання у Арктиці, Північній Атлантиці та північній частині Тихого океану, демонструючи Заходу свою силу.

За його даними, на початку повномасштабної війни Москва мала флот із 50-60 літаків Ту-95МС, близько 60 Ту-22М3 та приблизно 20 важких бомбардувальників Ту-160М, здатних нести ядерну зброю. Згідно з його підрахунками, росіяни вже втратили понад 10% об'єднаного флоту Ту-95МС та Ту-22М3:

"Ці втрати створять значний тиск на ключові російські сили, які вже працювали на максимальній потужності".

Аерокосмічний експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дуглас Баррі зазначає, що розроблені в часі СРСР бомбардуваьники модернізувалися, однак їхнього виробництва більше не існує. Крім того, критично важливими для систем авіоніки є мікропроцесори, постачання яких перебуває під санкціями.

Хоча російська сторона модернізує свій парк бомбардувальників "Ту-160", виробництво нових літаків проходить повільно - за даними одного з російських блогерів, чотири одиниці на рік. Тим часом початкове виробництво Перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації може розпочатися лише наступного року.

Директор проєкту "Ядерна інформація" при Федерації американських вчених Ханс Крістенсен вважає, що Москві не вистачить потуженостей прискорти плани щодо ПАК ДА, оскільки вона вже затримує інші великі оборонні проєкти, серед яких і нова міжконтинентальна балістична ракета "Сармат".

"Росії буде важко виконати програму ПАК ДА взагалі в найближчі п'ять років, не кажучи вже про її прискорення, через дефіцит бюджету і матеріально-технічні обмеження в промисловості, спричинені санкціями", - погодився з ним Бронк.

Удар по стратегічній авіації Росії

Операція "Павутина", реалізована Службою безпеки України 1 червня, стала однією з наймасштабніших і найрезонансніших диверсій на території Російської Федерації з початку повномасштабної війни.

Її суть полягала в одночасній атаці стратегічних авіабаз у глибині РФ за допомогою дронів, керованих штучним інтелектом.

За офіційною інформацією, внаслідок операції було знищено або виведено з ладу близько 40 літаків стратегічної авіації, включаючи Ту‑95, Ту‑22М3, а також радарні літаки типу А‑50.

Підготовка тривала півтора року. Дрони потрапили на територію РФ під виглядом промислових вантажів, а потім активувалися одночасно в різних регіонах.

Реакція Москви була нервовою та стриманою. Міністерство оборони РФ спершу намагалося применшити масштаби збитків, але фото й відео зі знищеними літаками на аеродромах швидко потрапили в інформаційний простір.

Провоєнна частина російського населення відчула шок і розчарування, адже стало очевидно: навіть стратегічні сили не захищені. У соціальних мережах з’явились хвилі критики на адресу військового командування.

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