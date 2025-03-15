Російська армія накопичує сили вздовж східного кордону України, що свідчить про бажання РФ завдати удару по Сумській області, попередив президент.

Оточення українських військ у Курській області Росії немає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Операція наших сил у певних районах Курської області триває. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині було відвернуто значну кількість російських сил за іншими напрямками. Наші війська продовжують утримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає", - зазначив він.

При цьому Зеленський додав, що російська армія накопичує сили вздовж східного кордону України, що свідчить про бажання РФ завдати удару по Сумській області та про плани ігнорувати дипломатію:

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"Ми це розуміємо і будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що ігноруватиме. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію і далі. Затягування війни Росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію про ситуацію на фронті, Курській області та вздовж кордону".

Операція ЗСУ в Курській області - актуальне

Нагадаємо, 14 березня президент США Дональд Трамп заявив, що в Курській області в "повному оточенні" перебувають тисячі українських військовослужбовців: "Я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхні життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх!".

Відповідаючи на цей заклик, Путін заявив, що для його "ефективної реалізації необхідний відповідний наказ військово-політичного керівництва України своїм військовим підрозділам скласти зброю і здатися в полон". За його словами, у такому разі українським військовим буде гарантовано "життя і гідне поводження".

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