Спікер парламенту зауважив, що Україна "проводить свою захисну операцію" доволі ефективно.

Верховна Рада України готова надавати усю необхідну законодавчу підтримку в контексті операції Збройних сил України в Курській області Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав голова ВР Руслан Стефанчук.

Відповідаючи на запитання щодо того, який режим має бути встановлений в Курській області Росії, з правової точки зору, національного законодавства України та міжнародного права, та чи передбачається українським законодавством узагалі встановлення будь-якого режиму на території, де ЗСУ проводять військову операцію, і чи потрібно вносити якісь зміни до національного законодавства задля врегулювання цього питання, він зауважив, що Україна "проводить свою захисну операцію… доволі ефективно".

"Проводить, виконуючи бойові розпорядження не тільки на території України. І сьогодні ми проголосували у Верховній Раді поширення статусу за всі ті здобутки, які наші воїни отримують не тільки на території України, але й за межами, коли вони виконують бойові розпорядження. Якщо буде потрібна будь-яка інша законодавча підтримка з боку парламенту, ми готові в дискусії з військовими провести все, що необхідно для єдиної мети – для нашої успішної перемоги. Я переконаний, що ми досягнемо цього", – сказав Стефанчук. Відео дня

Операція ЗСУ в Курській області РФ

Продовжується операція ЗСУ в Курській області. За цей час українські військові встановили контроль над понад 90 населеними пунктами РФ. Йдеться про понад 1200 квадратних кілометрів ворожої території.

За інформацією аналітика німецького видання BILD Юліана Рьопке, після знищення мостів через річку Сейм у Курській області Росії ЗСУ залишилося пройти ще 2,6 км, щоб замкнути умовний "котел" для російських військ у Глушківському районі.

Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважує, що зона контролю в Курській області не стане стаціонарною лінією боєзіткнення і розширюватиметься.

Вас також можуть зацікавити новини: