Росіяни переконують, що нібито група французьких найманців роззосередилась в Одесі.

Російська пропаганда заявила, що в Одесу припливли нібито "французькі найманці".

Як повідомляє кремлівське агентство "РИА-Новости" з посилання нібито на джерела у "проросійському підпіллі", в Одесі нібито з'явилися кілька десятків екіпірованих та озброєних "найманців, які розмовляють французькою".

"Близько 60 найманців, які розмовляють французькою мовою, прибули до порту Одеси трьома катерами... Прибулі були озброєні, екіпіровані... Ці іноземні військові розосередилися містом, намагаються не виходити з місць свого проживання і взагалі всіляко уникають контактів із місцевим населенням", - переконують пропагандисти. Відео дня

Останні фейки роспропаганди

Російські пропагандисти постійно запускають безглузді вкиди. Кілька місяців тому росіяни запустили фейк про те, що очільник української розвідки нібито перебуває у німецькій клініці після "поранення". За їхніми словами, він "у комі".

Німецьке видання Stern, яке рашисти називали першоджерелом інформації про поранення Буданова, спростувало цей російський фейк.

Сам Буданов з усмішкою на обличчі прокоментував виданню Kyiv Post заяви пропагандистських ЗМІ РФ про його смерть. Він пожартував, що в Україні формується "загін безсмертних", які будуть переслідувати росіян у страшних снах.

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