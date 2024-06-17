Юнакові, якому до можливої мобілізації залишається ще 7 років, загрожує до десяти років тюрми.

У Приморському районі Одеси 18-річний містянин пограбував жінку, щоб у майбутньому уникнути мобілізації.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, пограбування сталося у середмісті – на вулиці Леонтовича.

"Молодик помітив жінку з гаманцем у руках, яка вийшла з магазину, і пішов за нею. Дочекавшись слушного моменту, зловмисник вирвав з рук містянки майно та побіг у бік вулиці Канатної. А вже там сів на громадський транспорт та поїхав додому – у Пересипський район. Завданий громадянці майновий збиток склав майже 13 тисяч гривень", - розповіли поліцейські.

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Зазначається, що 45-річна потерпіла звернулася по допомогу до поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника й розшукали його. Ним виявився 18-річний містянин.

У поліції стверджують, що юнак не заперечував своєї причетності до пограбування. Ба більше, зізнався, що вже викинув гаманець разом із грошима, документами, навушниками та мобільним телефоном.

"Молодик пояснив, що майно йому не було потрібне, він розраховував на те, що з судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації", - кажуть правоохоронці.

За словами слідчої територіального підрозділу поліції Ольги Лаврищук, одеситу повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану.

"Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Місцезнаходження викраденого майна ми будемо встановлювати в ході слідства", - повідомила Лаврищук.

Зниження призовного віку до 25 років

Наприкінці травня Верховна Рада проголосувала за зниження граничного віку призовників до 25 років. Зокрема, парламент ухвалив закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Ним зменшується граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

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