Здатність України збивати російські безпілотники і крилаті ракети залишається вражаючою - близько 70-80%.

Зенітні ракетні комплекси Patriot є найпотужнішим інструментом України для захисту від російських повітряних атак.

Як зазначило видання Forbes, ракетні удари РФ знищили 80% потужностей теплоелектростанцій України, а також були пошкоджені найважливіші гідроелектростанції. РФ також продовжує атакувати газову інфраструктуру України та її енергосистеми.

Крім того, почастішали напади на мирне населення України, що ще раз підкреслює необхідність потужної протиповітряної оборони.

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Forbes наголосив, що здатність України збивати російські безпілотники та крилаті ракети залишається вражаючою - близько 70-80%, і досі ракетний комплекс "Петріот" показав себе винятково добре.

"Росіяни хвалилися, що "Кинджал" неможливо перехопити через його заявлену швидкість до 12 тис. км/год, але системи "Петріот" в Україні неодноразово доводили свою ефективність навіть проти гіперзвукових ракет", - написало видання і додало, що коли Україна розгорнула цю систему поблизу лінії фронту в лютому 2024 року, вона збила понад 10 російських літаків за місяць.

Україні також вдалося запобігти спробам знищити самі системи протиповітряної оборони. Видання зазначило, що два роки тому РФ використовувала свої найсучасніші і найдорожчі ракети, щоб спробувати пошкодити Patriot, що захищають Київ, але система збила 34 випущені балістичні ракети "Іскандер" і "Кинджал". Україна також знайшла креативні способи захисту систем Patriot, використовуючи сталеві пластини на зовнішній стороні блоків управління батарей для захисту від осколків і вибухів.

Для України критично важливими є два основних типи ракетних комплексів "Петріот" - це PAC-2 (що збивають крилаті ракети) і PAC-3 (що збивають балістичні ракети).

"Patriot - єдині у світі зенітні ракетні комплекси, що мають таку можливість", - констатувало видання.

Постачання Patriot Україні

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні найбільші поставки зброї. Йдеться про 17 систем Patriot і боєкомплекти до них.

Рішення Трампа продати Україні системи протиповітряної оборони Patriot та іншу зброю суттєво допоможе в боротьбі з російськими окупантами. Але, як пише видання WSJ, головне питання полягає в тому, скільки часу знадобиться для доставки нової зброї Україні і в якій кількості.

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