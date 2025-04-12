Павло Іванов загинув, виконуючи бойове завдання.

12 квітня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загибель під час виконання бойового завдання українського пілота F-16 Павла Іванова. Видання ВВС із посиланням на джерела повідомляє, що літак, імовірно, був збитий російською ракетою.

"Загалом по літаку росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу "повітря-повітря" Р-37", – заявив співрозмовник журналіста.

Обставини трагедії ще зʼясовують. Водночас варіант "дружнього вогню" джерело ВВС виключило. Зазначається, що в тій зоні, де Павло Іванов виконував бойове завдання, не могло бути української ППО.

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Нагадаємо, що в Повітряних силах ЗСУ подробиць інциденту не розривали. Обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією.

Загибель Павла Іванова

Пілот F-16 Павло Іванов загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння йому посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Загиблому захисникові було всього 26 років.

Фотограф Костянин Ліберов розповів, що Павло Іванов дуже радів, коли дізнався, що вчитиметься літати на американському винищувачі F-16.

"Спи спокійно, друже. Дякую за захист. Дякую за небо. Найболісніше – памʼятаю, як ти радів, коли дізнався, що поїдеш вчитись на F-16. Всі раділи. Все це дуже і дуже боляче", – написав він.

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