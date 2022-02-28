Наша делегація полетіла через Польщу.

Переговори української делегації з російською ще не розпочалися.

Про це повідомила народна депутатка України Євгенія Кравчук (фракції "Слуга народу") під час телемарафону.

Вона зазначила: "Вони ще не розпочалися. Ми тримаємо зв'язок з Давидом Арахамією (глава фракції "Слуга народу" - УНІАН), це правда, що він є в переговорній групі. Вони зараз летять польським гвинтокрилом, бо наша делегація розуміла, що білоруси, росіяни можуть в будь-який момент зрадити, і ніхто не збирався напряму через Полісся, тому наша делегація поїхала через Польщу".

За словами Кравчук, переговори можуть розпочатися через годину-півтори.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, за результатами якої була досягнута домовленість про зустріч української делегації з російською в районі річки Прип'ять.

При цьому Лукашенко раніше заявляв, що "взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів і повернення української делегації всі літаки, вертольоти і ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі".

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який входить до складу української делегації на переговорах з Росією в Білорусі, заявив, що вони сьогодні проводяться для того, щоб "почути пропозиції".

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