Також у Польщі ведуться перемовини про те, щоб заблокувати і залізничні перевезення до Росії та Білорусі.

Посол України у Польщі Андрій Дещиця розповів, наскільки дієвою буде транспортна ізоляція Росії та Білорусі, яку запланували Польща, Литва, Латвія та Естонія.

Про це він заявив в ефірі 1+1.

"Рішення практично вже ухвалене. Польща, Литва, Латвія і Естонія скоординували свої дії і прийняли рішення, що впродовж найближчих 48-72 годин, тобто двох-трьох днів, кордони з Білоруссю та Росією будуть закриті повністю. Це рішення піонерське і зразкове для решти країн Європейського союзу. Насправді йшла довга дискусія про те, що таке рішення має бути прийняте в Брюсселі Європейським союзом, але вони увесь час уникали прийняття такого рішення і тому ініціативу на себе взяла Польща, Литва і Латвія, Естонія підтримала їх. І на прохання нашого уряду вони закривають кордон", – розповів Дещиця.

При цьому посол подякував активістам, які проявили активну громадянську позицію та почали блокувати на польсько-білоруському кордоні рух вантажівок з товарами для Росії та Білорусі.

"Звичайно, це вплинуло також на прискорення прийняття рішення урядом у нас у Польщі та країнах Балтії про закриття кордону", – зауважив він.

Водночас Дещиця уточнив, що наразі мова йде лише про закриття сухопутного кордону зазначених країн для російського автомобільного транспорту, однак також вже ведуться перемовини про те, щоб з часом заблокувати і залізничні перевезення.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня стало відомо, що Польща, Латвія, Литва та Естонія в найближчі 48-72 години розпочнуть процес повної ізоляції від Росії та Білорусі. Таким чином, товари з Європи не зможуть діставатися до країни-агресора. У найгіршій ситуації опиниться Калінінградська область, яка може бути фактично відрізаною від Росії.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії до України, ЕС закрив небо для російських літаків, в тому числі вантажних. Втім, товари все ще могли доставлятися до Росії наземним шляхом.

Зокрема, чимало фур прямувало до Росії з країн ЄС, головним чином з Німеччини, через польсько-білоруський кордон. У зв'язку з цим 12 березня активісти вийшли на польсько-болоруський кордон і влаштували акцію протесту, заблокувавши проїзд фурам, які везли вантажі в РФ і Білорусь. Польські правоохоронці відтіснили учасників акції на пункті пропуску Козловичі-Кукуріки.

Акція протесту була поновлена 19 березня. Під час останньою акції учасники роздрукували фотографії зі злочинами російських військових у Бучі та тимчасово окупованих пунктах.