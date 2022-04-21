Президент України під час перемовин зуміє донести до візаві з країни-агресора ключові, принципові для України речі, вважають в ОП.

Агресивна війна Росії проти України може бути завершена прямими перемовинами між главами двох держав, і позиції української сторони на цих переговорах мають бути сильними, продуманими та юридично вивіреними.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємося, що позиції президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах", – сказав він.

Подоляк висловив переконання, що глава української держави під час перемовин зуміє донести до візаві з країни-агресора ключові, принципові для України речі.

Водночас, на думку радника керівника Офісу президента, потрібно дочекатися розвитку ситуації на сході нашої держави та оцінити, наскільки серйозним буде наступальний запал, який демонструє російська сторона.

"Ресурсів у них достатньо, ракет достатньо, бомбардувати наші міста вони, на жаль, продовжують. У них іще є жива сила й техніка, яку їм не шкода знищити на наших полях. Тому давайте почекаємо якийсь час, і тоді ми зможемо вже судити про позиції сторін, насамперед президента України, на майбутніх двосторонніх зустрічах", – зазначив Подоляк.

На його думку, у найближчий тиждень-півтора буде зрозуміло, як розвиватимуться події.

"У Збройних Сил України немає іншого шляху, як здобувати сьогодні тактичні перемоги на сході країни. Це принципово важливо, щоб ми залишилися вільними, не жили в таборі", – наголосив Подоляк і додав, що, на жаль, українські військові сплачують за це високу ціну – віддають свої життя.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем заявив, що Росія не готова до мирного врегулювання. "Вони (росіяни - ред.) не готові до мирного врегулювання... Це так само, як вони виходили постійно з медіасигналами, поки не почали повномасштабне вторгнення", - сказав президент.

Вас також можуть зацікавити новини: