Станом на ранок 29 березня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 17 200 осіб.

У боях під Харковом ЗСУ ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади, полковника Дениса Курило.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

Як відомо, 200 бригада зазнала найбільших втрат під час виконання так званої "спеціальної військової операції".

За наявними даними, в Україні було знищено дві батальйонні тактичні групи 200 омсбр. Загальні втрати особового складу бригади перевищили 1500 військовослужбовців.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну було ліквідовано сімох генералів РФ. Для порівняння: за 10 років війни в Афганістані вбито було п'ять радянських генералів.

Станом на ранок 29 березня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 17 200 осіб.

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