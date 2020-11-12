За словами Леоніда Кравчука, принциповим питанням є контроль Україною над кордоном.

Проведення виборів на окупованій частині Донбасу - не головна мета, принципове питання нового плану дій щодо Донбасу - контроль України над кордоном з Росією.

Про це глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю ТСН, коментуючи можливий успіх українського плану щодо Донбасу.

При цьому він переконаний, що вибори в кінці березня 2021 року - цілком реальні.

"Щодо виборів. Головне тут навіть не конкретна дата. Час можна перенести. Це не є принциповим питанням. Принциповим питанням є контроль Україною над кордоном, відповідні дії української влади на підконтрольних територіях, встановлення українських інститутів влади, які й можуть забезпечити проведення виборів за українським законом. Якщо, скажімо, в січні, припустімо, ВР приймає закон про особливості цих виборів. Я, наприклад, вважаю, що там можуть бути тільки мажоритарні вибори, бо там немає українських партій, там нічого немає. Які пропорційні вибори можуть бути? Не можуть. Це я так думаю і не кажу, що моя думка є істиною в останній інстанції. ВР приймає закон. Щойно прийняли закон, вже можна готуватися до виборів - лютий, березень і частина січня. Часу вистачає. І це ж не сьогодні готується", - розповів Кравчук.

За словами політика, це все не робиться з чистого аркуша, а у влади вже є свої напрацювання.

"Ми це робимо не з чистого аркуша. Вже є напрацювання, приймається закон, готуються вибори. А які закони треба прийняти до цього? Про демілітаризацію, недопущення переслідування невинних осіб (про амністію. - ред.). Не можна думати, що хтось покаже пальцем і когось судитимуть. Це просто неприйнятна філософія. Тільки за українським законом", - підкреслив Кравчук.

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Також він додав, що в своєму плані та роботі він взагалі не звертає уваги на бойовиків "ЛДНР", і наголошує, що вони не є суб’єктом.

"Ми готуємо наш план відповідно до цивілізованого бачення світу. І цей план, який ми підготували, підтримується і європейськими партнерами, і США. Тому це головне. А що там бойовики думають, ну, нехай собі думають. Вони для того там і є, щоб пакостити, вони живуть за рахунок цього, для них це заробіток, норма життя. А ми такого не сприймаємо і хочемо бачити Україну цивілізованою", - зазначив Кравчук.

План дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій говорили, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

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Автор: Олександр Топчій