Два російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумщини.

По Краснопільскій громаді Сумської області ворог завдав ударів некерованими ракетами з гелікоптерів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"Два російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумщини. Ворожі гелікоптери вилетіти з боку Росії та здійснили 6 пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, жертв внаслідок цього обстрілу немає.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, 24 червня окупанти обстріляли з артилерії Бояро-Лежачі на Сумщині.

Також у ніч на 25 червня по Сумській області російські загарбники завдали масованого ракетно-бомбового удару.

Ворожі бомбардувальники злітали з аеропорту Калузької області РФ, далі входили в повітряний простір Білорусі та робили пуски ракет, потім повертались до Росії.

Українські розвідники допускають, що сьогоднішні удари по півночі України з території Білорусі були спробою Росії, зокрема, втягнути у бойові дії армію Лукашенка.

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