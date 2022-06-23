У ДПСУ розповіли, чи є загроза повторного наступу.

Наразі загрози повторного наступу Росії на Сумську та Чернігівську області немає. Хоча ворог утримує війська на кордоні, сил для вторгнення на цьому напрямку недостатньо.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу.

За його словами, РФ здійснює заходи для демонстрації своєї присутності, щоб відволікати українських військових.

"Росія продовжує утримувати підрозділи збройних сил в окремих районах брянської та курської областей. Це робиться для демонстрації присутності та сковування дій наших підрозділів сил оборони. Формування ворогом ударного угрупування для відновлення наступу на цей момент не спостерігається", - наголосив Демченко.

Нагадаємо, протягом 22 червня росіяни обстрілювали Сумську область з різних видів зброї. Загалом за добу було понад 80 прильотів.

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