На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Окупаційні війська Російської Федерації влучили ракетами по залізничному вокзалу міста Малин Житомирської області.

Місцеві жителі повідомляють про два вибухи поблизу залізничного вокзалу.

Факт обстрілів підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк для "Суспільного".

"На Житомирщині зранку зафіксували два вибухи в районі міста Малин. На Житомирщині повітряну тривогу оголосили о 8:20. Наразі тривога все ще триває, залишайтеся в укриттях", - сказав очільник адміністрації.

Мешканці Малину повідомили, що окупанти влучили в неосновну залізничну колію, якою і так не користувалися, адже їй є альтернативи. Жертв немає.

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