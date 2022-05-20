Мер Житомир зазначив, що такого прориву військ Росії, як 24 лютого, більше не буде.

Влада Житомира заявила про укріплення позицій ЗСУ в регіоні на українсько-білоруському кордоні.

Про це у відеозверенні розповів мер міста Сергій Сухомлин.

Він зазначив, що такого прориву військ Росії, як 24 лютого, більше не буде.

"Ми розуміємо, що другої спроби ворога не буде... не буде можливості зайти в Україну, як вони зайшли з 24 лютого. Але з 1 травня по всій лінії починаємо будувати бетонні блоки. Тут починають працювати і комунальні підприємства. Ми збирали мерів міст Житомирської області. Розподілимо між кожним містом частину ділянки і побудуємо нормальну лінію оборони, щоб ЗСУ були захищені, і щоб білоруська армія разом з російською більше не мала шансів зайти", - зазначив Сухомлин.

Війна в Україні: оновлені дані

Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.

На Харківському напрямку ворог намагається утримувати зайняті рубежі: проводить конратаки, щоб відновити втрачені позиції. Веде посилену повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Донецькому напрямку ворог завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.

Протягом 19 травня ЗСУ відбили 14 атак ворога, знищено 8 танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА типу "Орлан-10".

Українські воїни знищили ще 200 окупантів. Найбільших втрат супротивник минулої доби зазнав на Бахмутському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: