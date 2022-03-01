"На під'їзді до Херсона їб**ать колону", - чути голос за кадром.

Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці під час вторгнення до України. Цього разу окупанти отримали по зубах поблизу Херсона.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко й опублікував відповідне відео у своєму Телеграм-каналі.

Він розповів, що українські військові підбили велику колону військової техніки російських окупантів.

"Біля Херсона прямо зараз ЗСУ підбили велику ворожу колону військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після 00:00 28 лютого під Макаровим Київської області українські військові накрили колону ворожої техніки.

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