Радник керівника ОП підкреслює, що не спрацюють і спроби підірвати західну підтримку України газовим шантажем.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що спроби російських окупантів анексувати українські території шляхом псевдореферендумів не спрацюють.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Нагадаю... Варвари планували захопити Київ за три дні. Далі - захопити Донбас до 9 травня, а потім - хоча б до вересня. Жоден із цих планів не спрацював. Як не спрацюють і спроби анексувати українські території шляхом псевдореферендумів чи підірвати західну підтримку газовим шантажем", - підкреслив Подоляк.

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Нагадаємо, також Подоляк підкреслив, що в окупованому росіянами Криму буде тільки наростати кількість атак невідомого походження.

Він зазначив, що "це великої інтенсивності війна, великої інтенсивності війна не буває тільки в одну сторону". За його словами, російські окупанти думали, що "можуть зайти, тут безкарно поводити себе, нівечити наших людей". Подоляк наголосив, що за такої інтенсивності війни "усе буде тільки збільшуватися".

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