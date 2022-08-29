Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що спроби російських окупантів анексувати українські території шляхом псевдореферендумів не спрацюють.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Нагадаю... Варвари планували захопити Київ за три дні. Далі - захопити Донбас до 9 травня, а потім - хоча б до вересня. Жоден із цих планів не спрацював. Як не спрацюють і спроби анексувати українські території шляхом псевдореферендумів чи підірвати західну підтримку газовим шантажем", - підкреслив Подоляк.
Нагадаємо, також Подоляк підкреслив, що в окупованому росіянами Криму буде тільки наростати кількість атак невідомого походження.
Він зазначив, що "це великої інтенсивності війна, великої інтенсивності війна не буває тільки в одну сторону". За його словами, російські окупанти думали, що "можуть зайти, тут безкарно поводити себе, нівечити наших людей". Подоляк наголосив, що за такої інтенсивності війни "усе буде тільки збільшуватися".