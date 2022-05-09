Звільнені з полону українські військовослужбовці через тортури повертаються в жахливому стані, потребують психічної допомоги.

Російські окупанти погрожували захопленим у полон українським військовослужбовцям відрізати руки і пальці.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла в інтерв'ю виданню Onet.

Вона зазначила, що понад 100 українських військовослужбовців вже звільнили з полону.

"До нас вони потрапляють просто в жахливому стані", - додала Денісова.

Омбудсмен розповіла, що частину бійців взяли в полон у Маріуполі, їх катували "кадирівці".

"Їм надягали мішки на голови, очі заклеювали скотчем, а руки прив’язували до столу і вмикали бензопилу. І люди не розуміли, який палець чи руку їм зараз будуть відрізати. Вони тільки чули цей жахливий звук", - написала вона.

За даними омбудсмена, потім полонених відвезли на окуповану територію Донецької області, де поранених утримували без води, їжі і медикаментів. Вона додала, що дві людини перебували у дуже тяжкому стані, але їм навіть не дали знеболювальних.

"Потім цих полонених вивозили в Ростов, Курськ, Таганрог, Брянськ. Місяць їх допитували слідчі ФСБ. На 30 людей давали 1,5 літра води на добу. Постійно принижували. Не виводили до туалету", - зазначила Денісова.

За її словами, люди потребують психічної допомоги, мають багато розладів, після полону вони проходять лікування.

Денісова також нагадала про обмін полоненими, серед яких були захисники острова Зміїний. Вона зазначила, що рашисти забирали у полонених чоловіків чоботи, наповнювали їх водою і знову змушували взуватися. Військові лежали на холоді по три-чотири дні, обморозивши кінцівки. Омбудсмен додала, що потім цих військовослужбовців із зав’язаними очима переправляли до російських таборів, де допитували по 3-4 рази на добу і жорстоко били.

Крім того, Денісова нагадала, що російські окупанти принижували військовослужбовців-жінок, яких взяли у полон.

"Їх підстригли і повністю оголили у присутності чоловіків. Мовою агресора це називається "опустити", - зазначила вона.

Омбудсмен вкотре наголосила, що піддаючи таким приниженням українських полонених Росія порушує Женевські конвенції 1949 року.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня у Мінреінтеграції поінформували, що в результаті дев’яти обмінів полоненими та заручниками з РФ вдалося повернути 320 українських громадян, з яких 59 - цивільні.

6 травня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що з полону повернули ще 41 українця: 28 військових і 13 цивільних.

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