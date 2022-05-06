У п'ятницю, 6 травня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією.
Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.
За її даними, в Україну з полону сьогодні повернули 41 людину, включаючи 11 жінок.
"Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних. Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", - зазначив Верещук.
Нагадаємо, що 19 квітня в Україну з полону повернулися 60 військових і 16 цивільних.
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