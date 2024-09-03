Він підписав контракт кілька місяців тому.

Російський контрактник, який потрапив у полон Збройних сил України в Курській області, поспілкувався з українськими журналістами.

Олександр Учайкін розповів Новини.LIVE, що підписав контракт з російським Міністерством оборони наприкінці червня цього року. Він називає це "вимушеним заходом", оскільки заборгував понад 1 мільйон рублів і таким чином намагався зупинити арешт свого майна.

Окупанту обіцяли роботу водія в тилу, однак після кількох тижнів навчання кинули на передову. 6 серпня українські війська пішли у наступ на Курщині. Російські військові, серед яких був Учайкін, почали відступати від кордону. Вони дійшли до призначеного командуванням населеного пункту, однак там вже перебували українські війська.

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"Наші війська не втримали кордон. Я щасливий, що живий. Я нічого не можу сказати, я в політиці не сильний... З нами поводилися нормально, не було ніяких знущань або наруги. Ну як беруть у полон - крики, шум, але без рукоприкладства", - додав він.

Загарбник каже, що в Україні не зустрічав нацистів, а наступ на Курську область пояснює тим, що українцям "набридло, що на них тиснуть з усіх боків". За словами Учайкіна, на війні проти України загинуло багато його друзів, інші отримали важкі поранення.

На питання, що він може сказати людині, яка обіцяла йому службу в тилу, окупант відповів так: "А що я йому скажу? Він так само отримує свою зарплату. Його обдурили, він мене обдурив. Це просто ланцюжок такий. Що я йому скажу? Його теж обдурили, він заробляє свою копійку, годує свою сім'ю".

Як здатися в полон ЗСУ

Як відомо, в Україні працює держпроєкт "Хочу жити", через який військові Росії та Білорусі можуть добровільно здатися у полон.

Єдиний центр прийому звернень щодо здачі в полон "Хочу жити":

Telegram та WhatsApp: +380 95 68 86 888, +380 93 68 86 888, +380 97 68 86 888;

для дзвінків: +380 44 35 08 917, 688 (лише з українських номерів);

чат-бот: t.me/spasisebyabot;

Telegram-канал: https://t.me/hochu_zhyt.

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