Документ має характерні ознаки підробки - відсутні печатки та фото. Але ім'я в ньому належить реально існуючій людині.

Один із північнокорейських солдатів, узятих у полон українськими військовими, мав при собі підроблені документи на ім'я реально існуючого громадянина РФ. Про це повідомляє проект "Агентство. Новости".

Військовий квиток, фотографію якого сьогодні опублікував президент України, видано на ім'я жителя Республіки Тива (Тува) Антоніна Аранчина 1998 року народження. У документі зазначено, що він народився в місті Туран у цій самій республіці та його цивільна спеціальність - кравець. У військовому квитку немає ані фотографії, ані підпису власника.

Однак журналісти з'ясували, що Антонін Аранчин - це реальна особистість. Причому в Росії є тільки одна людина з таким ім'ям. У витоках державних баз даних вказано людину з тими ж прізвищем, ім'ям, по батькові та датою народження, що і у військовому квитку полоненого корейця. Відрізняється тільки місце народження. Реальний Антонін Аранчин народився в селі Ерзін, а не в місті Туран. Обидва населені пункти розташовані в Тиві.

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Про реального Аранчина відомо, що 2020 року він працював у Тех-Хемському лісництві (південь Тиви), а 2023 року в заявці на мікропозики він вказував або, що працює охоронцем у магазині, або що є пенсіонером. Судячи з баз даних, що витекли в мережу, платоспроможність Аранчина була настільки сумнівною, що йому відмовляли навіть у мікропозиках.

Останню злиту в Мережу заявку на мікропозику в 7 тисяч рублів (приблизно 2930 грн), ця людина подавала 24 лютого 2024 року - у другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Журналісти "Агентства" не змогли додзвонитися до Аранчина і його сестри за тими телефонами, які значилися у злитих базах. На своїх сторінках у соцмережі ВК обидва не з'являлися понад 10 років.

Липові документи солдатів КНДР

Як раніше писав УНІАН, Росія намагається приховати участь північнокорейських солдатів у бойових діях проти Сил оборони України. З цією метою їм видають неправдиві документи, виписані на жителів Республіки Тива. Від справжніх військових квитків ці відрізняються тим, що в них немає жодних печаток і фотографій.

Однак усе це маскування в деяких випадках виявилося безглуздим, оскільки власники документів поставили в них свої підписи - характерними корейськими ієрогліфами, якими не користуються в Тиві.

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