Ліквідацію загарбників підтвердили у Росії.

Українські воїни продовжують систематично знищувати російських загарбників. Цього разу серед "пакетованих" опинилися три офіцери.

Як повідомляє офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", підтверджено знищено майора, капітала та старшого лейтенанта російської окупаційної армії.

"Успішно демобілізовано: майора Сітнікова Петра, капітана Тимошкіна Олександра та старшого лейтенанта Євсєєва Андрія. Смерть ворогам", - зазначив "Штірліц".

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Втрати Росії - останні дані

За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.23 орієнтовно складають 342 800 окупантів. За минулу добу українських воїнами вдалося "мінуснути" 1300 росіян.

Інколи на одному з напрямків за добу ЗСУ вдається ліквідовувати величезну кількість загарбників. Зокрема, нещодавно українські воїни за добу ліквідували на Таврійському напрямку 502 російських загарбника. Ще троє окупантів здалися в полон.

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