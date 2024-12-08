Вказується, що атаки можуть бути націлені на критично важливу цивільну інфраструктуру України.

Посольство США в Україні закликало своїх громадян проявляти підвищену обережність через зростання загроз російських атак ракетами і безпілотниками.

"У зв'язку зі збільшеними загрозами з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливу цивільну інфраструктуру України, посольство США в Києві закликає громадян США проявляти підвищену обережність", - ідеться в повідомленні посольства.

При цьому в посольстві перерахували вимоги, яких варто дотримуватися:

Відео дня

"Усі громадяни США мають слідкувати за попередженнями уряду України щодо повітряних атак та слідкувати за надійним додатком "повітряного сповіщення" на своєму мобільному телефоні. Громадяни США повинні дотримуватися всіх урядових комендантських годин і швидко виконувати інструкції, а також шукати притулок під час повітряних оповіщень".

Варто зазначити, що схоже попередження дипвідомство опублікувало напередодні удару ракетою "Орєшник" по Дніпру 21 листопада.

Росія вдарила по Україні ракетою "Ліщина" - що важливо знати

Нагадаємо, вранці 21 листопада Повітряні сили України заявили, що російські війська атакували місто Дніпро ракетами різних типів, зокрема міжконтитентальною балістичною ракетою.

Увечері того ж дня Путін заявив, що по Дніпру вдарили ракетою середньої дальності із застосуванням "новітньої ракетної системи "Орєшник" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою".

До цього посольства різних країн, зокрема США, попереджали своїх громадян про посилену загрозу ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: