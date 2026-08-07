Загроза для України: журналісти створили мапу зі 150 військовими обʼєктам в Білорусі

Мапу планують оновлювати, додаючи нові обʼєкти, які потенційно можуть становити загрозу.

Журналісти "Радіо Свобода" України та Білорусі створили інтерактивну мапу ключових військових локацій на території Білорусі, які можуть потеційно загрожувати Україні.

Зазначається. що для створення мапи було проаналізовано як супутникові знімки, так й інформацію з відкритих джерел. У підсумку журналісти зібрали на мапу 150 об’єктів, які в перспективі можуть загрожувати Україні в разі нападу.

Серед локацій, зокрема, є авіабази та аеродроми. Частину з цих обʼєктів РФ використовувала на початку повномасштабної війни в 2022 році. Крім того, на мапі є локації складів боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, а також місця постійної дислокації військових частин, прикордонних загонів, навчальні центри та полігони.

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Також журналісти приділили окрему увагу радянським базам на території Білорусі, які вважаються покинутими. На думку авторів дослідження, ці обʼєкти можуть стати потенційним інфраструктурним резервом для Лукашенка та його армії. Ці локації Мінськ може використати зокрема для розміщення нових підрозділів або ракетних комплексів.

Повідомляється, що мапу будуть оновлювати та доповнювати новими обʼєктами, які можуть потенційно нести загрозу для України з північного кордону. З самою мапою ви можете ознайомитися за посиланням.

Загроза з Білорусі для України

Нагадаємо, раніше українська сторона заявляла, що Росія готується посилити залученість Білорусі до війни в Україні. У Кремлі ж навпаки заявляли про можливу небезпеку для Мінська зі сторони Києва.

Днями ж, а саме 2 серпня, стало відомо, що Білорусь розгортає нову десантно-штурмову бригаду поблизу українського кордону. Повідомлялося, що наразі вже створено один відповідний батальйон, а до кінця року планують сформувати ще один. Дислокуватися ця бригада має неподалік Гомеля, який розташований за 40 кілометрів від білорусько-українського кордону.

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