У Кремлі заговорили про загрозу для Білорусі з боку України

Диктатори обговорять останні заяви з боку України "найближчим часом".

Росія звинуватила Україну у загрозі суверенітету її близького союзника – Білорусі. Як пише Reuters, заява прозвучала після того, як Київ дав Мінську тиждень на видалення сигнальних ретрансляційних станцій, що використовувалися для допомоги у наведенні російських атак.

Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко обговорять останні заяви з боку України "найближчим часом".

"Що стосується самої загрози, то, звичайно, вона вкрай агресивна: втручання у внутрішні справи іншої країни та посягання на суверенітет іншої країни. Але ми не маємо жодних сумнівів у тому, що білоруське керівництво та сама Білорусь здатні захистити свій суверенітет", - сказав Пєсков.

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Заяви щодо ретрансляторів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що у Лукашенка є тиждень, аби вивести з території своєї країни техніку, яку РФ використовує для атак по Україні. Інакше, наголосив він, Україна вживе заходів.

За словами глави держави, у двох білоруських регіонах, які межують з Україною, розташовані ретрансляційні станції, які російські окупанти використовувати для наведення під час атак на українських цивільних осіб.

Також президент згадав про нафтопереробну галузь Білорусі, зауваживши, що вона стала одним із ключових постачальників для Москви і що Лукашенко міг би завершити це.

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