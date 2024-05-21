Гауляйтер заявив, що було завдано удару по складу ПММ.

Увечері в понеділок, 20 травня, в окупованому Довжанську Луганської області прогриміли гучні вибухи.

У мережі опублікували відео палаючого об'єкта, з якого йде густий дим. Місцевий гауляйтер Леонід Пасічник заявив, що по складу паливно-мастильних матеріалів вдарили ракетою з касетними боєприпасами. За його словами, наразі аварійні служби усувають наслідки удару, дані про постраждалих уточнюються.

Український журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі повідомляє, що удари припали по базах російських загарбницьких військ в окупованих Ровеньках і Довжанську. Обидва міста перебувають під російським контролем з 2014 року.

Втрати Росії у війні: останні новини

За останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення окупаційна армія втра тила понад 493 тисячі осіб. Також вони щодня втрачають техніку та різне озброєння.

Учора Третя окрема штурмова бригада ЗСУ повідомила, що за тиждень вони вразили в Харківській області понад 30 одиниць російської техніки. За їхніми словами, на цьому напрямку також було знищено 120 загарбників, ще 338 отримали поранення.

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