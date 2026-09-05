Путін наказав не бити по Києву три доби через візит Віткоффа і Кушнера

У Кремлі заявили, що російські війська нібито не завдаватимуть ударів, коли заплановані контакти американських переговорників з Москвою і Києвом.

Російський диктатор Володимир Путін доручив із опівночі не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб. У Кремлі пояснили це підготовкою та проведенням контактів американських переговорників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера в українській столиці.

Про відповідне доручення Путіна заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

За словами Пєскова, тимчасове припинення ударів по Києву пов’язане з підготовкою до візиту американських представників та їхніми контактами в українській столиці.

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"Призупинення ударів по Києву пов'язане з підготовкою та проведенням там контактів американських переговорників", – заявив Пєсков.

Водночас у Кремлі повідомили, що сьогодні Путін має зустрітися з Віткоффом і Кушнером у Москві.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, американські спецпредставники прибули до російської столиці 5 вересня. Після переговорів із російською стороною вони мають вирушити до Києва. Очікується, що там вони проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити безпечний візит американської делегації та закликав Росію відповісти дзеркально й утриматися від повітряних ударів на час переговорів.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Україна пропонувала Росії встановити режим припинення вогню. Цю пропозицію особисто донесли до російського президента Володимира Путіна, однак Москва на неї не відреагувала.

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