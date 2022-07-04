Делегація Швеції відвідала місце масового поховання людей у Бучі та побачила зруйновані та пошкоджені після "руського міра" будинки у Бородянці.

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон відвідала Бучу та Бородянку в Київській області.

Про це повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба.

Делегація відвідала місце масового поховання людей, яких вбили та закатували росіяни, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі.

Також прем'єр-міністр своїми очима побачила зруйновані та пошкоджені після "руського міра" будинки в Бородянці.

Андерссон зазначила, що слова президента України Володимира Зеленського про те, що українці борються не просто за Україну, а за цивілізований світ і демократичні цінності, - це абсолютна правда.

Війна в Україні та позиція Швеції:

2 червня 2022 року Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть протикорабельні ракети, протитанкові гранатомети та снайперські гвинтівки.

Станом на початок червня 2022 року з початку війни Швеція вже надала 10 000 протитанкових гармат AT4, які являють собою 84-міліметрові некеровані реактивні снаряди та переносні одноразові пускові пристрої, вироблені шведською компанією Saab Bofors Dynamics. Дальність стрільби AT4 - від 200 до 600 м.

AG 90 - шведське маркування американської 12,7-мміліметрової снайперської гвинтівки Barrett M82. Її максимальна дальність ефективної стрільби-1,8 км

6 червня 2022 року Швеція заявила про те, що надасть Україні протитанкова зброя і снайперські гвинтівки.

Швеція також передала Україні багаторазові гранатомети Carl Gustaf. За допомогою одного з них підірвали танк Т-90м "прорив".

Також Швеція оголосила, що пожертвує 60 мільйонів шведських крон (понад $6 мільйонів) у фонд НАТО, створений для підтримки Збройних сил України. А ще 100 мільйонів виділять на підтримку нашої країни в цивільній сфері.

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