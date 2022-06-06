Швеція також має намір внести гроші до створеного НАТО фонду для підтримання українських Збройних Сил.

Швеція надасть Україні протипіхотні снайперські гвинтівки AG 90 та боєприпаси до них, а також додатково 5 000 шведських безвідкотних протитанкових гармат AT4.

Про це повідомляє Army Recognition.

"Уряд пропонує Швеції передати Україні додатково озброєння у вигляді протикорабельної ракетної системи RBS-17, снайперських гвинтівок AG 90 і боєприпасів до них, а також додатково 5000 шведських безвідкотних протитанкових гармат AT4", - цитує видання заяву Міністерства оборони країни.

Швеція також має намір внести 60 млн шведських крон ($6,14 млн) до фонду, створеного НАТО для підтримання українських Збройних Сил.

Раніше Швеція перерахувала близько 48 млн євро на спеціальний рахунок Національного банку України для ЗСУ. Уряд має намір внести до цього фонду додатково 55 млн євро.

"Ця підтримка допоможе зміцнити здатність України боротися з російською агресією в критичний момент", - ідеться у заяві.

Від початку війни Швеція вже надала 10 000 протитанкових гармат AT4, які являють собою 84-міліметрові некеровані реактивні снаряди та переносні одноразові безвідкотні пускові пристрої, вироблені шведською компанією Saab Bofors Dynamics. Дальність стрільби AT4 – від 200 до 600 м.

AG 90 - шведське маркування американської 12,7-мміліметрової снайперської гвинтівки Barrett M82. Її максимальна дальність ефективної стрільби - 1,8 км.

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