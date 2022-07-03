Ентоні Албаніз заявив, що Австралія підтримує Україну і виступає за справедливе покарання за злочини, вчинені окупантами.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз відвідав зруйновані російськими окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь в Київській області.

Про це повідомив голова Київської ОВВА Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

"Це перша поїздка в Україну. Він був вражений побаченим: зруйновані цивільні будинки, сліди від мін, знищений аеропорт "Антонова", - зазначив Кулеба.

Глава ОВВА подякував австралійській делегації за приїзд в Київську область.

За словами Кулеби, Албаніз заявив, що Австралія підтримує Україну і виступає за справедливе покарання за злочини, вчинені окупантами.

Голова ОВВА підкреслив, що війна в Україні, в центрі Європи, повинна залишатися у світовому порядку денному.

Війна в Україні та позиція Австралії:

19 травня 2022 року уряд Австралії вирішив передати Україні нову партію бронетранспортерів, а громадяни країни зібрали 60 палет медичної допомоги.

Станом на 19 травня загальний внесок Австралії в підтримку України склав понад 285 мільйонів доларів. Австралія надала Україні шість легких буксируваних гаубиць M777 і боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, а також 20 захищених мобільних транспортних засобів Bushmaster, 14 захищених систем озброєння, військове спорядження.

19 червня 2022 року Австралія відправила в Україну перші БТР M113AS4.

1 липня 2022 року Австралія ввела санкції проти Кабаєвої та родичів Путіна.

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