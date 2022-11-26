Аеророзвідка працює впритул до позицій ворога.

Просто перед носом у ворога на Харківщині працює окремий загін прикордонників. Бійці проводить аеророзвідку та нищать ворога вибуховими пристроями, які запускають з дронів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, аеророзвідка працює переважно у сірій зоні, тому крім ворожих обстрілів, із якими розвідники стикають і під час виконання завдань, є небезпека і мінних пасток. Шлях для розвідників прокладають бійці із металошукачами.

Аеророзвідники – "очі" командування і пункту управління. Бійці, що керують дронами, транслюють картинку штабові в режимі онлайн.

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Під час одного з бойових виїздів, що відбувся у супроводі журналістів, бійці показали, як проводять дорозвідку місцевості, куди заходитиме наша піхота.

"Також розвідку [потрібно] зробити на другому березі річки, щоб не було техніку і неприємних сюрпризів для наших товаришів", – розповів один з військових.

Якщо ж ворожу ціль необхідно вразити максимально швидко, військові споряджають дрони боєприпасами. У такий спосіб можна ліквідувати до 10 окупантів за раз.

"Забезпечую спорядження дронів боєприпасами, які ми з радістю скидаємо на голову нелюдам", – розповідає боєць "Рок".

Завдяки аеророзвідці, піхота активно нищить ворога на Харківському напрямку. З настанням зими виконувати бойові завдання розвідникам стає дедалі важче. Через низьку температуру дрони швидко розряджаються, часті обстріли також виводять "пташок" з ладу.

На Харківському напрямку ворог щільно розмістив засоби радіоелектронной боротьби (РЕБ), що теж призводить до проблем із дронами і їх втрати.

"Безпілотники в РЕБі ведуть себе нестабільно, падають, сідають. Щоб більший результат був нашої роботи, було б дуже добре, якби мали ще дрони-камікадзе", – розповідає військовий.

Ситуація на Харківщині

На початку вересня українські захисники проводили успішний контрнаступ на Харківщині. В середині місяця президент Володимир Зеленський заявив, що область майже звільнено від російських військових. За інформацією ОВА, до кінця жовтня було звільнено 544 населених пунктів, під окупацією Росії залишалися ще 32.

На початку листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що наступ української армії на Харківщині успішно продовжується вже на лівому березі річки Оскіл.

Після звільнення Харківщини окупанти продовжують обстрілювати регіон з артилерії.

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