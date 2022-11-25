Для зниження електроспоживання та стабілізації системи були застосовані графіки погодинних відключень.

У Харківській області енергетики відновили електропостачання майже всіх споживачів, яких знеструмило внаслідок останньої атаки російських окупантів.

Фахівці продовжують роботу, щоб повернути енергопостачання ще 5 тисячам споживачам у Куп’янську, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, для зниження електроспоживання та стабілізації системи були застосовані графіки погодинних відключень.

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"Просимо жителів поставитися до цього з розумінням, адже наші електрики роблять все можливе, щоб світло було у кожній домівці", - зазначив Синєгубов.

Ситуація в українській енергетиці після ракетних ударів росіян

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня Росія націлилася на енергетичну інфраструктуру України, завдаючи по ній ракетні удари. Зокрема, остання з таких масованих атак росіян сталася 23 листопада й призвела до того, що міністерство енергетики назвало блекаутом в усій енергосистемі країни.

Окрім знеструмлення, у результаті влучань в об'єкти енергетики багато регіонів України залишились також і без теплопостачання та водопостачання. Також через обстріли спрацював аварійний захист на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях, що призвело до відключення їхніх енергоблоків. Вже сьогодні всі українські атомні електростанції знову отримали доступ до національної енергосистеми.

25 листопада голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що українська енергосистема вийшла з важкої системної аварії після чергового ракетного удару з боку російських окупантів, проте в кожній області в середньому знеструмлені від 200 до 400 тис. споживачів.

Станом на вечір 25 листопада в "Укренерго" повідомили, що в енергосистемі України наразі зберігається суттєвий дефіцит - 30% від потреби споживання.

В "Укренерго" закликали заощадливо споживати електроенергію, що дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на запобігання аваріям, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей.

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