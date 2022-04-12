Адміністрація Байдена передбачає, що російські сили будуть намагатися оточити та здолати українські сили на Сході України.

Стратегічний провал російського президента Володимира Путіна не може бути виправлений простою зміною командування вторгненням в Україну.

Про це заявила спікер Білого дому Дженніфер Псакі, передає CNN. За її словами, призначення генерала Олександра Дворнікова, відомого застосуванням хімічної зброї в Сирії, командувачем армією нічого не змінить - зміна персоналу або керівництва нагорі не зітре того факту, що це стратегічний провал для Росії.

Псакі зазначила, що в США прекрасно обізнані про ту роль у звірствах російської армії в Сирії, яку грав Дворніков. У США вважають, що в Україні він спробує робити те ж саме.

"Ми очікуємо, що це буде продовженням звірств, які ми вже бачили в Україні. Але знову ж таки все пішло не так, як планував президент Путін, і ми не очікуємо, що зміна кадрів виправить це", - резюмувала вона.

З огляду на майбутнє, Псакі сказала, що адміністрація Байдена передбачає, що російські сили будуть намагатися оточити та здолати українські сили на Сході України, де вони об’єдналися після невдалих зусиль із захоплення Києва та околиць, продовжуючи робити ракетні удари по решті території країни завдають військових та економічних збитків.

"І ми очікуємо, що цей етап конфлікту може тривати довго, і ми не повинні мати ілюзій, що Росія збирається відкоригувати свою тактику та зробити її менш жорстокою, і, безумовно, зміни в керівництві відображають продовження того типу звірств, які ми бачили", – додала вона.

Як відомо, Путін призначив нового командувача війною в Україні. Ним став 61-річний генерал армії Олександр Дворніков, якого через жорстоку тактику війни прозвали "сирійським м'ясником".

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