Україна на сьогодні є "символом закінчення понтів Російської Федерації, з якими вони жили останні 20 років".

Україна точно доведе свою ключову місію – денацифікацію Російської Федерації, а сьогоднішня промова президента РФ Володимира Путіна до 9 травня була промовою країни, яка програє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону сказав радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

"У нас буде перемога тоді, коли Росія програє все, що вона має програти остаточно. Україна є символом закінчення понтів Російської Федерації, з якими вони жили останні 20 років", – сказав він.

Подоляк наголосив, що "навіть 9 травня зараз виглядає для Росії нині трагедійно. Вони вже самі не вірять в свою перемогу. 70 днів війни, коли вони хотіли поставити Україну на коліна, не дали їм великих перемог. У них багато є трагедій на рівні родин, про які вони вже не можуть мовчати".

"Україна точно доведе свою ключову місію – денацифікацію Російської Федерації", – сказав Подоляк.

За словами радника голови ОП, сьогоднішня промова Путіна до 9 травня – "достатньо сіра".

"У промові нема ніякої ключової ідеї, а лише банальний набір слів, і Путін з нею виглядає дуже дивно, бо це промова країни, яка програє. У них нема вже більше креативу, як тільки погрожувати ядерною зброєю, та погрожувати іншим країнам", - сказав він.

Однак Подоляк зазначив, що Росія є непередбачуваною країною, у неї є ресурси. "І нам потрібно бути пильними, бо зрозуміло, що вона буде атакувати наші міста ракетами. На жаль, у рашистів ще є ресурс і вони отримують гроші від нафти та пробують кинути якомога більше людей в Україну. Ця рашистська тактика не змінилася ще з часів Другої світової - російські окупанти воюють тільки кількісно. Їм не важливо, скільки вояк покласти на полі бою", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович написав у Facebook з приводу параду в Москві і виступу Путіна, що переляканий президент Росії не хоче масштабної війни.

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