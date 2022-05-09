За його словами, Путін - це "старий, хворий, на смерть переляканий чоловічок".

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович "прочитав" між рядків у виступі президента Росії Володимира Путіна, чи буде атомна війна.

Арестович написав у Facebook з приводу параду в Москві і виступу Путіна, що переляканий президент Росії не хоче масштабної війни.

"Якщо ж говорити серйозно, то ключова фраза Путіна в його промові - "неприпустимість глобальної війни". Читайте - відбій атомної тривоги, і "... страшного зіткнення з НАТО", - пише радник керівника Офісу президента України.

При цьому він вважає, що Путін - це "старий, хворий, на смерть переляканий чоловічок".

"Путін - власник імперії зустрівся, нарешті, з Путіним, що тягав валізу за сильними світу цього. Коло замкнулося. Його кінець близький. Його посмертна доля буде жахливою", - пише Арестович.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін заявив, що війна в Україні - це "попереджувальна відсіч агресії" з боку НАТО. Російський диктатор під час виступу на параді згадав про "спецоперацію" в Україні, виправдавши свої дії.

Попри прогнози багатьох аналітиків та військових експертів, Путін не оголосив війну Україні та мобілізацію в Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: