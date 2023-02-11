Російські блогери та журналісти звинувачують у невдачах командувачів та командирів окупаційної армії.

Кадри невдалого штурму окупантів під Вугледаром Донецької області викликали нову хвилю критики військового командування РФ.

Як вказується у звіті ISW, російські блогери стверджують, що ті самі командири, які керували провальними спробами штурму 155-ї бригади морської піхоти в районі Павлівки (біля Вугледара) у листопаді 2022 року, несуть відповідальність за зусилля із захоплення Вугледара.

Зокрема, один із російських журналістів звинуватив командувача Східного угрупування військ генерала-лейтенанта Рустама Мурадова. Він також закликав до публічних судів над офіцерами, які неодноразово зазнають невдачі на полі бою.

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За оцінкою аналітиків, 155-а бригада морської піхоти, швидше за все, складається з погано навченого мобілізованого персоналу. На їхню думку, систематично погана підготовка російських мобілізованих, ймовірно, продовжить призводити до тактичних невдач у війні проти України.

Ситуація у Донецькій області

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, російські окупанти намагаються вести наступ на п'ятьох напрямках на сході України. Зокрема, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, росіяни зосереджують основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За даними британської розвідки, російські війська зазнали важких втрат біля Бахмута і Вугледара. Особливо тяжких втрат вони зазнали біля Вугледара, оскільки були задіяні недосвідчені підрозділи.

Стало відомо, що в районі Вугледара помічена горезвісна 155-та бригада морської піхоти РФ, яка займалася мародерством та іншими безчинствами в Бучі та Ірпені під час окупації міст минулої весни. Десятеро окупантів з цього підрозділу потрапили в полон ЗСУ.

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