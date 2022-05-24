Основним аспектом плану Путіна було не пізніше, ніж на третю добу захопити адмінбудівлі Києва, не пізніше, ніж на десяту добу завершити активну воєнну фазу.

У президента РФ Володимира Путіна були інші, більш реалістичні варіанти дій щодо України, але він обрав абсолютно безглуздий варіант відкритої агресії.

Про це голова ГУР МО Кирило Буданов сказав у інтерв’ю "Українській правді".

"У нього було кілька варіантів, як це все реалізовувати. Я вам кажу як представник розвідки: у нього були в принципі абсолютно реалістичні варіанти, які могли досить погано для нас закінчитися в досить короткій перспективі.І був абсолютно безглуздий, як то кажуть, тваринний варіант – відкрита агресія. Були люди, які Путіну навіть казали, що варіант відкритої агресії завжди існує, але це не найкращий варіант. От по гарній російській традиції, з усіх хороших і поганих варіантів російський цар завжди обере найгірший. От він зробив те саме... З усіх варіантів – а там були непогано сплановані варіанти проведення подібної операції – Путін обрав найтупіший і найжорстокіший варіант.", - заявив він.

Основним аспектом плану Путіна було не пізніше, ніж на третю добу захопити адмінбудівлі Києва, не пізніше, ніж на десяту добу завершити активну воєнну фазу, тобто повністю знищити будь-який спротив на території до річки Дніпро.

"А далі це вже його менше цікавило, він розумів, що опору там не буде і просто автоматично все закінчиться. Мав бути новий керівник України, абсолютно підконтрольний Росії, який вів би політику, яка задовольняла б Путіна", - додав Буданов.

За його даними, втікача Віктора Януковича хотіли якось використати для легітимізації процесів як члена тимчасового уряду.

"Дурні думки у людей в голові інколи бувають. Вони чомусь вірили, що на Януковича будуть дивитися краще, ніж на когось іншого... Це все готувалося, що він нібито легітимний. Це ж його фраза "Я – легітимний". Перехідний уряд, член перехідного уряду", - додав Буданов.

Раніше Буданов заявив, що фінальне рішення про повномасштабне вторгнення в Україну російський президент Володимир Путін ухвалив приблизно за 13 годин до його початку.

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