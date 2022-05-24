За його даними, Путін ухвалював рішення особисто.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов стверджує, що фінальне рішення про повномасштабне вторгнення в Україну російський президент Володимир Путін ухвалив приблизно за 13 годин до його початку.

Про це Буданов сказав у інтерв’ю "Українській правді".

"Путін прийняв остаточне рішення про початок бойових дій близько 15:00 23-го числа. До обіду 23-го числа йшли ще певні вагання, підготування і так далі. До цієї дати він міг використати будь-який варіант", - зазначив Буданов.

За його даними, Путін ухвалював рішення особисто: "Хочу це наголосити. Ніхто особливого впливу на ухвалення цього рішення не мав".

"В день початку війни він особисто вивів на зв'язок командувачів усіх угруповань, заслухав формальну доповідь про готовність до початку і формально особисто дав команду на початок воєнної агресії. Він – хвора людина, ви маєте це розуміти, яка дуже залежна від символів, дат, символізму і тому подібне", - підкреслив очільник розвідки.

Буданов підкреслює, що у розвідці знали точну дату і цю інформацію довели до вищого керівництва країни.

"Суспільство готували до війни, і головне було не посіяти паніку в суспільстві. Саме це і було досягнуто", - заявив Буданов.

Раніше повідомлялося, що за даними Буданова, активна фаза війни з Росією має значно скоротитися до кінця року. В серпні почнеться переламний момент, оскільки в Україну надійде значна кількість озброєння.

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