Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що президент Росії Володимир Путін може прожити ще кілька років попри важкі хвороби, серед яких онкологічна.
Про це Буданов сказав у інтерв’ю "Українській правді".
"Так, ми повністю підтверджуємо цю інформацію (що у Путіна рак – ред.). В нього кілька важких хвороб, одна з яких рак. Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього, як мінімум, кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда", - заявив він.
Буданов погодився, що Путін розгублений, він значно скоротив доступ людей до себе. "До нього зараз заходить досить незначна кількість людей. Всіх інших він тримає дистанційно", - додав Буданов.
За його словами, в різні періоди свого часу Путін замислювався над обранням наступника.
"Таких людей вже було кілька. Дивлячись на певні маніакальні синдроми у нього, імовірніше за все, він боїться серйозно готувати наступника, розуміючи, що під час підготовки цей наступник може захотіти сісти в крісло трохи раніше, ніж захоче сам Путін. Тому він тримає всіх на певній дистанції", - розповів Буданов.
Раніше журналісти-розслідувачі повідомляли, що президента Росії Володимира Путіна в поїздках супроводжують десятеро лікарів, зокрема онколог Євген Селіванов, який займався проблемами щитовидної залози.
Голова військової розвідки України Кирило Буданов розповідав, що Володимир Путін серйозно хворий на рак, а в Росії може відбутися переворот.