Путін розгублений, він значно скоротив доступ людей до себе.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що президент Росії Володимир Путін може прожити ще кілька років попри важкі хвороби, серед яких онкологічна.

Про це Буданов сказав у інтерв’ю "Українській правді".

"Так, ми повністю підтверджуємо цю інформацію (що у Путіна рак – ред.). В нього кілька важких хвороб, одна з яких рак. Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього, як мінімум, кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда", - заявив він.

Буданов погодився, що Путін розгублений, він значно скоротив доступ людей до себе. "До нього зараз заходить досить незначна кількість людей. Всіх інших він тримає дистанційно", - додав Буданов.

За його словами, в різні періоди свого часу Путін замислювався над обранням наступника.

"Таких людей вже було кілька. Дивлячись на певні маніакальні синдроми у нього, імовірніше за все, він боїться серйозно готувати наступника, розуміючи, що під час підготовки цей наступник може захотіти сісти в крісло трохи раніше, ніж захоче сам Путін. Тому він тримає всіх на певній дистанції", - розповів Буданов.

Раніше журналісти-розслідувачі повідомляли, що президента Росії Володимира Путіна в поїздках супроводжують десятеро лікарів, зокрема онколог Євген Селіванов, який займався проблемами щитовидної залози.

Голова військової розвідки України Кирило Буданов розповідав, що Володимир Путін серйозно хворий на рак, а в Росії може відбутися переворот.

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