Трамп відмовився передавати Україні ракети до Patriot, – FT

Ця відмова сталася на тлі того, як ППО Україна стає дедалі вразливішою.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті, президент США Дональд Трамп відхилив прохання президента України Володимира Зеленського про надання сотень додаткових ракет до системи ППО Patriot. Про це з посиланням на наближених до переговорів осіб повідомляє Financial Times.

Зазначається, що Трамп пояснив таке рішення дефіцитом цих ракет на складах США. Також він заявив, що Вашингтон сам потребує боєприпасів для захисту американських баз на тлі війни на Близькому Сході.

Видання зазначає, що атака РФ в ніч на 5 серпня продемонструвала, що повітряна оборона Києва стає дедалі вразливішою. Це залишає великі міста України фактично беззахисними під час російських атак напередодні зими.

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Крім відмови постачати ракети до Patriot, США досі вагається й щодо передачі Україні технологій на виробництво цих боєприпасів. Якщо під час саміту НАТО в Туреччині Трамп запевнив Зеленського, що Вашингтон надасть Україні виробляти ці ракети, то вже згодом він не був таким категоричним.

"Ми розглядаємо це питання. Це надзвичайно потужна зброя, і… ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому ми надаємо ліцензію. Ми насправді не видаємо ліцензій на обладнання", – заявляв раніше Трамп в інтерв’ю газеті "Financial Times".

Україна не має ракет до Patriot

Нагадаємо, під час чергового балістичного удару в ніч на 5 серпня російські окупанти використали майже три десятки ракет. За даними Повітряних сил, українські захисники не збили жодної з них.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи цю атаку, повідомив, що внаслідок неї загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. Президент наголосив, що цих жертв можна було б уникнути, якби Україна мала ракети до систем ППО.

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