Окупанти обстрілювали українську територію з РСЗВ та авіації.

Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ударів по 2 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, загарбники минулої доби завдали 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснили 95 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах України.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Кліщіївка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Антонівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Роботине, Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Качкарівка, Монастирське, Кринки Херсонської області.

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При цьому під вогнем артилерії опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Протягом минулої доби, 11 лютого, на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 100 бойових зіткнень.

Цієї ночі окупанти атакували територію України 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та ракетою Х-59. Її та 14 дронів збили сили ППО.

Загарбникам вдалось просунутись в районі Авдіївки, про що повідомляє ISW з посиланням на геолокаційні карти від 11 лютого.

За словами аналітика BILD Юліана Рьопке, російські війська нібито увійшли у Первомайське в Донецькій області і зайняли 40% села.

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