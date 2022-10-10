Загарбники берегли ракети для атаки, зазначив речник командування Повітряних сил української армії.

Росія вчинила масований обстріл України у понеділок, 10 жовтня, різними ракетами, щоб досягти більшого ефекту від руйнувань.

Ворог місяць, а може й більше беріг високоточні ракети для атаки, розповів речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Прес-секретар додав, що у РФ зараз недостатньо високоточних ракет, і їх бережуть, щоб бути по критичній інфраструктурі, по енергетиці.

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Масований ракетний удар Росії по Україні сьогодні - найважливіші новини

Вранці 10 жовтня Росія атакувала різними ракетами низку областей України, зокрема, під ударами опинилися Вінницька, Львівська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Житомирська, Хмельницька, Дніпропетровська та Київська області, а також Київ.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що ворог використовував 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотники, зокрема, 13 іранських дронів "Шахід-136". Наші воїни ліквідували 56 ворожих цілей.

Унаслідок ворожої атаки у нашій державі загинули 11 людей, також є 64 постраждалих.

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