Україна займає 18 місце, поруч з Ізраїлем та Німеччиною

Щорічний рейтинг найсильніших армій світу опублікували аналітики Global Firepower, провівши ранжування на основі наявної вогневої потужності. Цього року Україна опустилась на три позиції, зайнявши 18 місце. Її найближчими сусідами є Ізраїль (17 місце) та Німеччина (18 місце).

При формуванні рейтингу експерти використали понад 60 окремих факторів для визначення оцінки кожної країни враховуючи кількість військових підрозділів і фінансовий стан, матеріально-технічні можливості, географію та інші аспекти.

Україна має індекс потужності 0,2598 (чим менше, тим краще. Ідеальним показником вважається 0,0000).

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"Українська військова міць зміцнюється завдяки фінансовій та матеріальній підтримці західних союзників - зокрема, США. У лютому 2024 року виповнюється два кривавих роки від початку російсько-української війни", - зазначається у звіті.

Найслабшим місцем України є Військово-морські сили, на другому місці - повітряні сили.

Що стосується трійки лідерів, то цього року вона залишилася незмінною:

США - 0,0699

Росія - 0,0702

Китай - 0,0706

На четвертому місці Індія - 0,1023; на п’ятому - Південна Корея - 0,1416.

Україна в рейтингу найсильніших армій світу

Минулого року Україна стрімко піднялася в рейтингу найсильніших армій світу, покращивши свої позиції з 22 позиції до 15-ї. Тоді найближчими сусідами України були Єгипет (14) та Австралія (16).

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