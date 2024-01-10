Щорічний рейтинг найсильніших армій світу опублікували аналітики Global Firepower, провівши ранжування на основі наявної вогневої потужності. Цього року Україна опустилась на три позиції, зайнявши 18 місце. Її найближчими сусідами є Ізраїль (17 місце) та Німеччина (18 місце).
При формуванні рейтингу експерти використали понад 60 окремих факторів для визначення оцінки кожної країни враховуючи кількість військових підрозділів і фінансовий стан, матеріально-технічні можливості, географію та інші аспекти.
Україна має індекс потужності 0,2598 (чим менше, тим краще. Ідеальним показником вважається 0,0000).
"Українська військова міць зміцнюється завдяки фінансовій та матеріальній підтримці західних союзників - зокрема, США. У лютому 2024 року виповнюється два кривавих роки від початку російсько-української війни", - зазначається у звіті.
Найслабшим місцем України є Військово-морські сили, на другому місці - повітряні сили.
Що стосується трійки лідерів, то цього року вона залишилася незмінною:
- США - 0,0699
- Росія - 0,0702
- Китай - 0,0706
На четвертому місці Індія - 0,1023; на п’ятому - Південна Корея - 0,1416.
Україна в рейтингу найсильніших армій світу
Минулого року Україна стрімко піднялася в рейтингу найсильніших армій світу, покращивши свої позиції з 22 позиції до 15-ї. Тоді найближчими сусідами України були Єгипет (14) та Австралія (16).