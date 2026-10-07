'Подарунок' Путіну: Зеленський прокоментував масштабну атаку РФ на Україну

Однією з ключових мішеней, як наголосив президент, була наша енергетика.

Лідеру Кремля Володимиру Путіну на день народження російська армія "подарувала" знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку ворога.

"Це була звичайна п’ятиповерхівка. На жаль, станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих, 26 людей поранено, зокрема пʼятьох дітей. Під завалами досі можуть бути люди. На місці безперервно працюють рятувальники – роблять усе, щоб знайти кожного та кожну", - зазначив глава держави.

За його словами, від російських ракетних ударів пошкоджено ще пʼять багатоквартирних будинків у Дніпрі, чотири багатоповерхівки у Кременчуці.

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"І на жаль, двоє людей загинуло, восьмеро поранено. Дроном пошкоджено багатоповерхівку у Запоріжжі. У Києві росіяни вбили двох людей. Ще дві людини загинули в Олександрії. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Загалом цієї ночі під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей", - наголосив президент.

Однією з ключових мішеней, як наголосив президент, була наша енергетика.

"Росіяни хотіли ударити болісно й показово. Це був один із найбільш підлих ударів: загалом 70 ракет, багато балістики, також "Шахеди". На жаль, вдалося збити лише частину. Російська балістика залишається найбільшим викликом. І пакети ППО для нас зараз – це життєва необхідність. Саме тому ми щодня шукаємо ракети до "Петріотів", які можуть і повинні реально захищати життя людей тут, в українському небі", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні російському правителю Володимиру Путіну виповнюється 74 роки. Він народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді (нині Санкт-Петербург).

Сьогоднішня атака по Україні – що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 7 жовтня, починаючи з 18:00 6 жовтня, росіяни атакували Україну ракетами і дронами. Основними напрямками удару стали Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.

Ворог застосував протикорабельні ракети "Циркон/Онікс" із Ростовської області РФ, балістичні ракети "Іскандер-М/С-400/KN-23" із Брянської і Воронезької областей РФ, 48 крилатих ракет повітряного, наземного та морського базування Х-101, "Іскандер-К", "Калібр" із Вологодської, Курської областей і Каспійського моря відповідно, 130 ударних БпЛА типу Shahed (46 із них – реактивні), "Гербера" та дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське.

Російські окупанти вдарили ракетами по місту Прилуки Чернігівської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Російські загарбники завдали низку ракетних ударів по Прилуках близько 6-ї ранку. Зокрема, зафіксовано влучання в багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва, підприємство.

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