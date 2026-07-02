Російські FPV-дрони перетворили прифронтові міста на полігони для 'сафарі', - Forbes

Російська армія розгорнула нову системну кампанію терору, яку Володимир Зеленський назвав "полюванням на мирних жителів, подібним до сафарі".

Використовуючи дешеві FPV-дрони, дистанційне мінування та запалювальні суміші, окупанти перетворили прифронтовий Херсон на "лабораторію" для відпрацювання повної міської облоги.

Ця тактика, що вже визнана ООН злочином проти людяності, спрямована на знищення громадського транспорту, рятувальних служб та логістики з єдиною метою – змусити людей евакуюватися і повністю спустошити прифронтові регіони від Нікополя до Слов'янська, пише Forbes.

На початку липня 2026 року центр Херсона сколихнула чергова трагедія: російський FPV-дрон поцілив у цивільний мікроавтобус. Результат – двоє загиблих та дев'ятеро поранених пасажирів. Цей удар не був помилкою оператора чи випадковим прильотом. Він є частиною продуманої воєнної стратегії РФ, яку українське керівництво відкрито називає "сафарі на людей".

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Сучасний етап війни приніс прифронтовим містам України нове випробування – тотальну облогу безпілотниками. Російські війська координують удари БПЛА, артилерії та керованих авіабомб (КАБів) не проти військових об'єктів, а проти залишків міської інфраструктури.

Під прицілом опинилося все, що дозволяє містам функціонувати: громадський транспорт, карети швидкої допомоги, автівки рятувальників, гуманітарні місії та поштові фургони.

За даними Херсонської ОВА, інтенсивність запусків ворожих безпілотників підскочила з 2500 до 5500 на тиждень, а лише за один місяць весни окупанти вивели з ладу понад 230 цивільних та екстрених авто.

Масштаб цього терору давно вийшов за межі суто українських звітів. Незалежна міжнародна комісія ООН офіційно кваліфікувала цілеспрямовані російські удари по пішоходах, велосипедистах та рятувальниках як вбивство, що є злочином проти людяності. Мета ворога очевидна – посіяти тотальний страх, паралізувати логістику й змусити місцеве населення залишити свої домівки.

Експерти та журналісти на місцях констатують, що Херсон став первинною "лабораторією" для тестування цієї форми ведення війни. Тут російські оператори проходять регулярну ротацію та тренування, відпрацьовуючи навички на живих людях.

Тепер безпілотники не лише атакують напряму, а й дистанційно розкидають замасковані протипіхотні міни вздовж доріг або скидають на житлові будинки запалювальні суміші.

Сьогодні цей херсонський досвід окупанти активно проектують на інші ділянки фронту. Схожа картина занепаду та небезпеки фіксується у Нікополі, Сумах, Запоріжжі, а також на Донбасі – у Костянтинівці, Краматорську та Слов'янську. Волонтери повідомляють, що ворожі "дрони очікування" годинами чатують у засідках уздовж трас, виловлюючи евакуаційний транспорт.

"На початку війни безпілотні літальні апарати ганялися за танками. Тепер кожен безпілотний літальний апарат ганяється за людьми", – підкреслює народна депутатка Олександра Устінова.

Історики зазначають, що сама стратегія залякування цивільних не є новою для Кремля – подібне робилося під час кампаній у Чечні через обстріли людних ринків та площ. Змінилися лише технології. Завдяки наддешевим FPV-дронам Росія отримала можливість здійснювати цей колосальний психологічний та фізичний тиск безперервно і з мінімальними фінансовими витратами.

Ситуація на фронті - останні новини

Слід зазначити, що Україна кардинально змінює підходи до ведення бойових дій на суходолі за допомогою безпілотних наземних комплексів (НРК), повідомляє Forbes. Через те, що ворожі дрони повністю контролюють небо, будь-яке висування піхоти за межі укриттів стало смертельно небезпечним. Щоб захистити життя бійців, командування робить ставку на універсальні роботизовані платформи, які перебирають на себе підвезення забезпечення, замінування, вивезення поранених та вогневий контакт. Тепер головне завдання – перетворити поодиноке застосування роботів на системну загальновійськову практику.

Напередодні американський виробник безпілотників Powerus об'єднав зусилля з українським розробником софту Swarmer для впровадження технологій керування роєм дронів. Як повідомляє Forbes, це партнерство може забезпечити компанії суттєву перевагу в конкурсі Пентагону на постачання FPV-платформ. Очільник Powerus Бретт Великович підкреслив, що майбутнє саме за роями БПЛА, при цьому штучний інтелект не витіснить людей-операторів, а лише значно розширить їхні бойові можливості.

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