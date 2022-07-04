Відсьогодні у Маріуполі неможливо отримати медичну допомоги.

Жителі окупованого Маріуполя вмирають через нестачу ліків.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"​​Жителі окупованого Маріуполя вмирають через нестачу ліків. У місті дефіцит препаратів для онкохворих, людей з діабетом, туберкульозом та проблемами з щитоподібною залозою", - йдеться у повідомленні.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко наголосив, ці люди перебувають у зоні ризику і не можуть чекати, коли окупанти доставлять медикаменти, тому їхні життя під загрозою.

Він нагадав, що понад 2 місяці російські загарбники та їх посібники - самопроголошена влада Маріуполя - блокують нормальний доступ маріупольців до питної води, достатньої кількості їжі та медикаментів.

"Вчора здоровому спортсмену - 2 метри на зріст та 120 кг ваги - ампутували дві ноги. Чому? Після пережитого стресу через воєнні дії, у нього стався інсуліновий криз. Через відсутність у місті необхідних медикаментів та належного медичного супроводу він став людиною з інвалідністю. І це не поодинокий випадок. Замість якісного лікування з препаратами - ампутація кінцівок. "Швидкі рішення", які калічать та вбивають маріупольців", - розповів Бойченко.

Він закликав міжнародну спільноту надати оцінку гуманітарній катастрофі у місті та геноциду його жителів.

Також стало відомо, що у Маріуполі не залишилося лікарів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів. У Маріуполі працював московський десант окупантів в білих халатах в кількості 17 людей. Від сьогодні вони відправлені додому. Власних маріупольських лікарів не було і до того", - зазначив він.

Андрющенко констатував, що відсьогодні медичну допомогу у Маріуполі отримати неможливо.

Раніше повідомлялося, що з початку масштабного вторгнення РФ в Україну, яке стартувало рано вранці 24 лютого, в Маріуполі через окупантів загинули понад 20 тисяч осіб.

На початку липня стало відомо, що у місті знайдено ще одну братську могилу, в якій знаходяться понад сто тіл.

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